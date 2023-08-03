Интересное 03 августа 2023, 18:53 Директор ФГБНУ АФИ Чесноков высказался о пользе выращенных в Антарктиде арбузов

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Российские полярники выращивают в Антарктиде арбузы. Директор ФГБНУ АФИ и доктор биологических наук Юрий Чесноков рассказал, что такие они не менее полезны обычных. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, полярники, которые пребывают на арктической российской станции Восток, могут получить из мякоти все необходимые микроэлементы, среди которых витамины и аминокислоты. Также арбузы могут положительно влиять и на психологическое состояние сотрудников станции.

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«Полярники могут любоваться эстетикой биологии того или иного растения. Посмотреть, как оно растет, наливается, созревает. И в конечном итоге попробовать плоды своего труда», — отметил доктор.