Российские ученые решили создать многоразовую ракету для полетов на Луну

Российские ученые хотят создать ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне. Ее могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования. Это следует из материалов Роскосмоса, размещенных на сайте госзакупок.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — говорится в документе.

Исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко ранее рассказал, что реализация проекта с использованием сверхтяжелой ракеты «Енисей» обойдется в 1,7 триллиона рублей. Из этих средств 900 миллиардов пойдут на разработку вспомогательного оборудования и лунного модуля, уточнило РИА ФАН.

Несколько дней назад инженеры испытали новый ракетный двигатель, который смог непрерывно проработать три тысячи секунд.