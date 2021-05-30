Ракетный двигатель с рекордной длительностью работы испытали в России

Инженеры испытали новый ракетный двигатель, который смог непрерывно проработать три тысячи секунд. Это рекордный показатель, сообщил главный конструктор АО «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов в эфире телеканала «Звезда».

«Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», — рассказал Горохов.

По словам главного конструктора предприятия, новый агрегат работает по замкнутой схеме и является самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей. Сейчас на первых ступенях ракет при полете в космос двигатели работают около 140 секунд, а испытания двигателей третьих ступеней не длятся более 280 секунд.

В конце прошлого года в Конструкторском бюро химического машиностроения имени Исаева в Королеве начали разрабатывать двигатель на криогенных компонентах для возвращаемых крылатых ракет. Главным исполнителем этого проекта стал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Его летные испытания пройдут в 2023 году.