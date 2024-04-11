Наука 11 апреля 2024, 19:35 Российские ученые разработали средство для остановки крови за 15 секунд Ученые из Москвы и Рязани создали средство «КомбоСпас» для остановки крови РИА «Новости»

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Уникальное средство для остановки крови (гемостатик) «КомбоСпас» появилось в России. Его разработали ученые из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета, сообщил ТАСС.

Гемостатик сделали на основе модификации гиалуроновой кислоты. Он поглощает воду в плазме крови и запускает реакцию свертывания.

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Существующие средства останавливают кровь минимум за две с половиной минуты, а «КомбоСпас» — за 15 секунд. Препарат также обладает антисептическим эффектом. Его можно применять как в условиях стационара, так и в полевых.

Разработка российских ученых уже прошла первичные испытания. Исследователи уже подали заявку на регистрацию патента.

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