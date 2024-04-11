11 апреля 2024, 19:35
Российские ученые разработали средство для остановки крови за 15 секунд
Ученые из Москвы и Рязани создали средство «КомбоСпас» для остановки крови
Уникальное средство для остановки крови (гемостатик) «КомбоСпас» появилось в России. Его разработали ученые из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета, сообщил ТАСС.
Гемостатик сделали на основе модификации гиалуроновой кислоты. Он поглощает воду в плазме крови и запускает реакцию свертывания.
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Существующие средства останавливают кровь минимум за две с половиной минуты, а «КомбоСпас» — за 15 секунд. Препарат также обладает антисептическим эффектом. Его можно применять как в условиях стационара, так и в полевых.
Разработка российских ученых уже прошла первичные испытания. Исследователи уже подали заявку на регистрацию патента.
Ранее ученые РАН выяснили, что клетки иммунной системы снижают действие препаратов против рака.
Ученые
Москва
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