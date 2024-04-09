Наука 09 апреля 2024, 15:49 Исследователи РАН выявили новый защитный механизм раковых клеток от медикаментозного лечения

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Исследователи Института цитологии (ИНЦ) РАН провели исследование и выяснили, что клетки иммунной системы могут снижать эффективность действия противоопухолевых препаратов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Эти клетки — макрофаги — при попадании в опухоль вызывают повышение концентрации особых белков, и тем самым мешают проникать лекарствам. Механизмы такого действия пока неизвестны.

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Ученые отметили, что в здоровых тканях макрофаги обеспечивают защиту. Однако при взаимодействии с опухолью они не воспринимают ее как опасную для организма и, вместо борьбы с злокачественными клетками, подавляют антираковый иммунитет.