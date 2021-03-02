Российские ученые нашли микроорганизмы с защитой от агрессивного воздействия космоса

Российские ученые два года проводили исследования на МКС и выяснили, что живущие на свалках и выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei великолепно чувствуют себя в космосе. Они могут защищаться от его вредных воздействий: вакуума, ультрафиолета и перепада температур.

«Проведенные исследования показали, что после экспозиции в течение 24 месяцев сохранилась жизнеспособная популяция клеток Methanosarcina mazei. На основании полученных результатов можно сделать вывод о наличии в геноме метаногенной археи Methanosarcina mazei S-6T протекторных механизмов от воздействия факторов космического пространства, в том числе таких, как вакуум, ультрафиолетовое облучение и перепады температур», — цитирует РИА «Новости» научное издание «Авиакосмическая и экологическая медицина».

Исследование провели ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН совместно с коллегами из Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН и Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Они прошли в рамках в рамках эксперимента «Тест», когда на внешней поверхности МКС размещали разные микроорганизмы.

За бортом космической станции, клетки Methanosarcina mazei покрывались сложной оболочкой, которая не формируется на Земле, даже если микроорганизмы облучать ультрафиолетом.

Помимо свалок, Methanosarcina mazei живут в сточных водах и пищеварительной системе людей и животных.

В прошлом году ученые из Японии доказали, что радиоустойчивые бактерии Deinococcus могут дрейфовать в космосе на огромные расстояния.