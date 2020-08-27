Бактерии умеют жить в космосе. А значит, могли «заселить» Землю

Японские исследователи доказали, что бактерии способны выживать в вакууме, дрейфуя в космосе и покрывая расстояния, сравнимые с дистанцией от Земли до Марса. Это доказывает гипотезу о том, что первые микроорганизмы могли попасть на нашу планету из космоса.

Исследователи опубликовали результаты работы в журнале Frontiers in Microbiology. Они сообщили, что три года с внешней стороны Международной космической станции (МКС) подвергали радиоустойчивые бактерии Deinococcus воздействию экстремальных температур, микрогравитации, вакуума и интенсивного ультрафиолетового излучения.

Deinococcus radiodurans — одна из самых устойчивых бактерий к действию ионизирующего излучения. Источник фото: публичное достояние

Они выяснили, что бактерии способны выживать в таких условиях в виде обезвоженных агрегатов (колоний) объемом более 0,5 миллиметра. Погибшие микроорганизмы сформировали защитный слой. Внутри МКС они могли бы жить 15-45 лет.

При объеме клеточных колоний в один миллиметр, выживало большее число микроорганизмов. Они даже смогли после рекультивации восстановить свой геном, поврежденный ультрафиолетом и космической радиацией.

Ученые пришли к выводу, что колонии бактерий способны выживать в космосе и могут распространяться от планеты к планете. Это явление авторы исследования назвали массапанспермией, где мassa означает массу на латинском языке.

«Мы провели эксперименты по экспонированию высушенных гранул деинококковых клеток разного размера в японском экспериментальном модуле (JEM) на МКС. Результаты показали важность агрегированной формы клеток для выживания в суровых космических условиях. Мы смогли подтвердить концепцию массапанспермии, если выполняются такие требования, как выброс с планеты-донора, перенос и посадка на другую планету», — сообщили ученые.

Экспериментальные инструменты миссии Tanpopo. Источник фото: Frontiers in Microbiology

Гипотеза панспермии подразумевает возможность рассеяния микроскопических форм жизни в межпланетном пространстве. Ранее главенствующая роль отводилась процессу «литоспермии». Было доказано, что микробы внутри защитного материала (камня, смеси сахара или глины) могут выживать в космосе.

Основываясь на полученных результатах, ученые выдвинули предположение, что жизнь во Вселенной должна встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.