Наука 03 мая 2023, 23:56 Российские космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры НАСА: космонавты Прокопьев и Петелин приступили к работам в открытом космосе

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Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос для выполнения работ по переносу шлюзовой камеры, сообщило НАСА. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

У россиян это второй за 2023 год запланированный выход в открытый космос. Космонавты выполнят первую часть работ по переносу шлюзовой камеры с модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Также планируется развернуть радиатор для обеспечения охлаждения модуля, сообщили в НАСА.

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«Излучатель и воздушный шлюз будут перенесены роботизированной рукой ЕКА на „Науку“ теми движениями, которыми управляет космонавт Андрей Федяев внутри орбитального комплекса», — уточнили в управлении.

Предположительно, космонавты проведут в открытом космосе шесть часов 22 минуты. Второй выход за пределы станции запланирован на 12 мая.