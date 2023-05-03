03 мая 2023, 23:56
Российские космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
НАСА: космонавты Прокопьев и Петелин приступили к работам в открытом космосе
Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос для выполнения работ по переносу шлюзовой камеры, сообщило НАСА. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
У россиян это второй за 2023 год запланированный выход в открытый космос. Космонавты выполнят первую часть работ по переносу шлюзовой камеры с модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Также планируется развернуть радиатор для обеспечения охлаждения модуля, сообщили в НАСА.
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«Излучатель и воздушный шлюз будут перенесены роботизированной рукой ЕКА на „Науку“ теми движениями, которыми управляет космонавт Андрей Федяев внутри орбитального комплекса», — уточнили в управлении.
Предположительно, космонавты проведут в открытом космосе шесть часов 22 минуты. Второй выход за пределы станции запланирован на 12 мая.
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