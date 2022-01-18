Российские космонавты нашли возможное место утечки модуля МКС «Звезда»

На ближайшем грузовом корабле «Прогресс» доставят средства для устранения негерметичности в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, космонавты сразу приступят к окончательному решению проблемы.

«Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле „Прогресс“, после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки», — сказано в сообщении пресс-службы, которое цитирует РИА «Новости».

В декабре российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место в модуле «Звезда», где могла быть утечка воздуха.

При худшем варианте событий в NASA рассматривали возможность перманентно изолировать этот модуль. В пресс-службе Роскосмоса отметили, что такое беспокойство необоснованно «и вызывает удивление».

В российском модуле «Звезда» на МКС обнаружили утечку в августе прошлого года. Через несколько месяцев поисков экипаж нашел небольшую трещину, она была успешно заделана. Однако воздух продолжил уходить.