Российская миссия полетит на Марс без марсохода

Российскую миссию отправят на Марс без марсохода. Изучать планету будут с помощью посадочного модуля, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — процитировало Рогозина РИА «Новости».

По словам главы госкорпорации специалисты легко смогут повторить посадочный модуль «Казачок», который делали под миссию ExoMars-2022.

Правящий совет Европейского космического агентства назвал невозможным дальнейшую работу с Роскосмосом по миссии ExoMars. После этого Рогозин заявил, что Россия самостоятельно отправит миссию на Марс. При этом он признал, что подготовка займет несколько лет.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что российская орбитальная служебная станция (РОСС) может стать военно-прикладной, если антироссийская политика продолжится. Как подчеркнул Рогозин, станцию необходимо построить в любом случае.