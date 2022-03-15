Рогозин заявил о планах создания военно-прикладной орбитальной станции

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) может стать военно-прикладной в случае продолжения антироссийской политики. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если мы к моменту развертывания нашей орбитальной станции будем продолжать жить в этом враждебном мире, количество союзников будет ограниченным, то мы будем делать эту станцию военно-прикладной», — сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что российскую станцию необходимо построить в любом случае. При этом глава госкорпорации уточнил, что станция должна быть максимально простой. Космонавты не не будут проводить на ней много времени.

«Надо делать так, чтобы космонавты там не летали годами, а чтобы прилетели, выполнили задачу и вернулись. Это будет обходиться намного дешевле», — пояснил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса предупреждал, что Международная космическая станция (МКС) может развалиться до 2030 года. По его словам, для дальнейшего использования МКС нужны огромные средства. Станцию можно было эксплуатировать в течение 15 лет, которые с 1998 года уже давно прошли.