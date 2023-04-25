Наука 25 апреля 2023, 18:57 Россия продлила свое участие в проекте МКС до 2028 года Глава Роскосмоса Борисов уведомил партнеров о продлении работы России на МКС до 2028 года Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Россия продлила свое участие в проекте Международной космической станции до 2028 года. Соответствующее письмо генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов отправил главам космических отраслей государств-партнеров, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Письма за подписью Бориса разослали министру образования культуры, технологии и науки Японии Кейко Нагаоке, президенту CSA Лизе Кемпбелл, главе ESA Йозефу Ашбахеру и администратору NASA Биллу Нельсону.

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«Во вторник гендиректор корпорации „Роскосмос“ Юрий Борисов уведомил глав космических агентств стран-партнеров об одобрении правительства России на участие в проекте Международной космической станции до 2028 года», — отметили в пресс-службе.

Борисов заявил, что проект МКС является самым успешным и крупным международным проектом в сфере космоса.

«Я рад, что такая уникальная лаборатория продолжит способствовать воплощению самых смелых замыслов человечества в освоении космического пространства», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости возобновления лунной программы.