Наука 12 апреля 2023, 18:14 Путин заявил о необходимости возобновить лунную программу и миссии на другие планеты Путин: России необходимо в ближайшее время возобновить лунную программу NASA

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России необходимо в ближайшее время возобновить отечественную лунную программу и миссии на другие планеты, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что страна обязательно продолжит освоение космоса, сообщили «Известия».

Глава государства указал на то, что в этой сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые необходимо последовательно выполнить.

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«Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты», — сказал президент.

Также он отметил важность развития космических обсерваторий, сотрудники которых помогают получать новые факты об эволюции Вселенной.

Отдельное внимание Путин обратил на проект Российской орбитальной станции. Он станет форпостом страны в космосе, выразил уверенность президент.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Путиным сообщил, что эскизный проект РОС будет готов летом этого года, но уже сегодня основные параметры и облик станции, а также этапы ее создания хорошо известны.