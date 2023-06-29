Наука 29 июня 2023, 08:38 Россия дала Бразилии ускоритель частиц для очищения воды в Амазонке Россия предоставила Бразилии ускоритель частиц, чтобы улучшить экологию вокруг Амазонки Freepik

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Промышленный ускоритель элементарных частиц из России отправили в Бразилию. Его будут использовать для улучшения экологической обстановки в районе Амазонки и других рек. Об этом написал ТАСС.

Устройство создали в Институте ядерной физики СО РАН в Новосибирске. Аппарат представляет собой мобильную версию, с ним можно работать вне лабораторий.

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Установку можно использовать для обеззараживания и очистки воды местных рек, а также радиационной стерилизации медицинского оборудования и фармацевтических продуктов. Устройство также подходит для пастеризации, модификации проводниковых приборов.

Амазонка признана крупнейшей рекой на Земле по длине, площади бассейна и полноводности. Длина реки — 6 400 километров. В Амазонку впадает 20 крупнейших рек.

Считается, что эту реку, протекающую в Южной Америке назвали в честь воительниц. Испанский путешественник и конкистадор Франсиско де Орельяна в 1542 году якобы увидел там легендарных амазонок, с которыми ему пришлось вступить в бой, указано в открытых источниках.

Первооткрыватель Амазонки сначала собирался назвать реку в честь себя, но прекрасные женщины-аборигенки его покорили. Однако некоторые ученые предполагают, что это были мужчины с длинными волосами.

Ранее российские ученые разработали умную ткань, устойчивую к огню и воде. Она будет востребована при производстве спецодежды, мебельных тканей, напольных покрытий, а также для отделки судов, машин и космических аппаратов.