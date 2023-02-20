Наука 20 февраля 2023, 09:53 Устойчивую к огню и воде ткань создали российские ученые РИА «Новости»: российские ученые разработали умную ткань, устойчивую к огню и воде freepik

Читать 360tv в

Ткань, устойчивую к огню, воде и другим повреждающим факторам разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РФ.

В министерстве сообщили, что петербургские специалисты создали умную ткань, которая выдерживает температуру от -80 до +540 градусов Цельсия и не теряет при этом прочность.

Реклама

«Разработка импортозамещающая, показатели огнезащитных свойств, термостабильности, водо- и маслостойкости, биоцидности соответствует мировым аналогам», — рассказала агентству автор разработки, профессор кафедры химических технологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Тамара Дянкова.

Реклама

По мнению ученых, умная ткань будет востребована при производстве спецодежды, мебельных тканей, напольных покрытий, а также для внутренней отделки судов, автомобилей, поездов и космических аппаратов.

Ранее глава департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что российские компании примут участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет с 24 по 26 апреля в Ташкенте.

На выставке представят российские разработки в сфере телекоммуникационных, информационных и энергетических технологий. Кроме этого, инновационные проекты покажут промышленные предприятия химической, машиностроительной и металлургической отраслей.