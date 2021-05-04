Названа дата первой пилотируемой миссии России на Луну

Примерно в 2030 году может состояться первая российская пилотируемая экспедиция на Луну. В отряде космонавтов уже был осуществлен набор в лунную программу. Новички проходят подготовку, которая завершится в ближайшие годы.

Об этом телеканалу «Москва 24» сообщил летчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы Роман Романенко. Он добавил, что изучение космоса отвечает интересам всего человечества. На других планетах могут обнаружиться полезные для землян ископаемые. Изучение космического пространства в принципе имеет большое значение для повседневной жизни людей.

«Когда закончится жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса — огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание», — подчеркнул Романенко.

В конце апреля Роскосмос заказал разработку космического аппарата «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне. Его проектный облик должен быть определен к 15 ноября 2022 года. Дата запуска аппарата пока неизвестна.