Роспотребнадзор анонсировал дату регистрации вакцины от Центра Чумакова

В Роспотребнадзоре назвали примерную дату регистрации третьей вакцины от коронавируса. Не исключено, что это произойдет через месяц. Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

Ориентировочные сроки озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Ее слова привел ТАСС.

«Россия имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована», — сказала она.

Попова указала на большой опыт разработчиков препарата в вакцинологии.

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук сообщил о старте клинических испытаний вакцины от COVID-19 6 октября, напомнил сайт RT. Реакцию добровольцев на нее сочли обнадеживающей. Первая фаза исследования проходит нормально. Специалисты ждут появления антител.

Первую вакцину, зарегистрированную в РФ в августе, разработали специалисты НИЦ имени Гамалеи. Недавно регистрацию получил и второй препарат — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».