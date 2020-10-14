Глава РАН рассказал о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса центра Чумакова
Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал РИА «Новости» о ходе клинических испытаний вакцины. У их участников пока не выявили «нежелательных явлений».
«Пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — сказал он. Исследования начались в Новосибирске неделю назад.
Так называемой субфебрильной температуры, которая держится в районе 37-38 градусов, у добровольцев тоже нет.
Фазу исследования вакцины, изучающей безопасность препарата, Сергеев оценил как проходящую «нормально».
«Надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», — подытожил глава РАН.
Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создал цельновирионную вакцину от коронавируса, взяв за основу SARS-CoV-2. У вируса нет инфекционных свойств, но сохранена способность вызывать иммунную реакцию. Вторую фазу испытаний в центре рассчитывают завершщить в ноябре.