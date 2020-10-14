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    14 октября 2020, 06:45

    Глава РАН рассказал о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса центра Чумакова

    Александра Ломейко

    Испытания вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова, сочли обнадеживающими. В РАН заметили, что первая фаза исследований препарата проходит «нормально».

    Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал РИА «Новости» о ходе клинических испытаний вакцины. У их участников пока не выявили «нежелательных явлений».

    «Пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — сказал он. Исследования начались в Новосибирске неделю назад.

    Так называемой субфебрильной температуры, которая держится в районе 37-38 градусов, у добровольцев тоже нет.

    Фазу исследования вакцины, изучающей безопасность препарата, Сергеев оценил как проходящую «нормально».

    «Надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», — подытожил глава РАН.

    Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создал цельновирионную вакцину от коронавируса, взяв за основу SARS-CoV-2. У вируса нет инфекционных свойств, но сохранена способность вызывать иммунную реакцию. Вторую фазу испытаний в центре рассчитывают завершщить в ноябре.