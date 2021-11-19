Роскосмос показал видео самого долгого лунного затмения за 500 лет

Роскосмос показал видео лунного затмения — его россияне могли лицезреть 19 ноября, в пятницу. Запись выложили на официальном YouTube-канале госкорпорации.

На кадрах, снятых в 4К-качестве, Луна стремительно скрывается за темной пеленой. Пользователи платформы поблагодарили космонавта Петра Дуброва, автора видеозаписи, за возможность наблюдать зрелище с Земли.

Это затмение попало на страницы современной истории — оно стало самым длительным за последние 500 лет. Необычное явление могли увидеть россияне, живущие в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке.

В момент затмения спутник Земли находился в созвездии Телец, вблизи рассеянного звездного скопления Плеяды. Тени Луны окрасились в голубоватый цвет из-за того, что атмосферный озон поглотил свет в некоторых областях нашей планеты, поэтому получился такой красивый эффект.

Затмение, начавшееся в 09:00 (по московскому времени), уже завершилось. Большая часть регионов, которые могли его увидеть, получили эту возможность ранним вечером.