Российский космонавт сфотографировал самое долгое за 500 лет лунное затмение

Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал с МКС самое длинное лунное затмение, которое происходило за последние 500 лет. При этом большинство россиян не могли увидеть его с Земли: насладиться зрелищем получилось только у жителей Дальнего Востока.

Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля „Наука“», — отметил Дубров.

Это затмение стало самым долгим за последние пять веков. Оно началось в 09:03 по московскому времени и будет длиться до 15:04. При этом максимальная фаза затмения уже прошла — в 12:04 тень Земли накрыла Луну на 97%.

Однако увидеть затмение с Земли смогут не все россияне. Понаблюдать за необычным явлением получится только у жителей дальневосточных регионов. Небольшую фазу заметят также в Забайкалье, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

При этом в большинстве регионов затмение произойдет ранним вечером, поэтому Луна будет видна на светлом небе низко над горизонтом.