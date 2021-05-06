В России ученые активно разрабатывают роботов, которые смогут без остановки разбирать отходы на лентах мусоросортировочных заводов. Уже через пять лет они могут появиться на многих заводах.

Об этом рассказал заместитель генерального директора компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Алексей Макрушин.

«Роботы в будущем смогут сортировать мусор лучше, чем человек: при использовании технологии искусственного интеллекта и обучения камеры роботы начинают распознавать отходы лучше. Робот без устали работает сутками, они присосками захватывают предметы», — передал ТАСС его слова.

Макрушин отметил, что сейчас подобные приборы тестируются. Скорее всего, через пять лет они будут стоять во многих предприятиях. Таких роботов можно расставить вдоль ленты, они будут работать быстро и без усталости. Это выгодно отличает их от людей. Предварительно, зарплату человека будет получать владелец робота.

Важно, что роботы смогут более качественно сортировать отходы по фракциям. Гендиректор компании не исключил, что в ближайшем будущем люди смогут относиться к таким разработкам как к простым устройствам.

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