Робота-экскурсовода создали в России

В России создана роботизированная платформа «Робот-помощник Мехон» для проведения экскурсий, помощи учителям и поиска преступников в общественных местах. Об этом с RT поедилились в Платформе Национальной технологической инициативы.

Разработчики — студенты из Дальневосточного федерального университета — рассказали, что робот оснащен камерой и различными датчиками. За счет них он передвигается в пространстве, сам строит карту помещений площадью до 10 тысяч квадратных метров и работает до 12 часов на одном заряде.

«Робот сможет ответить на ряд вопросов или же показать, как пройти, например, к библиотеке. Компании — обладатели роботизированной платформы смогут использовать ее для проведения экскурсий на предприятиях, а также для ассистирования административному персоналу», — сообщил руководитель проекта Арсений Кушнир.

Робот также может быть полезен в торговых центрах как помощник для навигации и получения справочной информации. В общественных местах платформа может сверять лица граждан в толпе со списком лиц опасных преступников из баз данных правоохранительных органов и оповещать полицию о возможной угрозе.

Сейчас проект находится на стадии активной разработки. Стоимость готового робота оценивается примерно в 350 тысяч рублей.

Ранее посетители и участники форума «Армия-2022» заметили робота-собаку, который мог выполнять разные упражнения: шагать, бежать и ложиться с гранатометом на спине. По словам разработчиков, собака является образцом роботизированного комплекса М-81, способного транспортировать оружие и вести прицельную стрельбу.