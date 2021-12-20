Ритуальный жертвенный котел скифов нашли в Ростовской области

Ученые из поискового объединения «Миус-Фронт» нашли древний ритуальный котел. По мнению специалистов, находка принадлежит древним скифам. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на представителей комитета по охране культурного наследия Ростовской области.

Находился артефакт неподалеку от Ростова-на-Дону. По мнению специалистов, котел похитили фашисты из одного из курганов, который когда-то также находился на территории региона.

«В ходе отступления часть из похищенных ценностей была фашистами закопана в надежде на то, что они вернутся», — заявили в комитете.

Внутри котла располагались и другие находки, выполненные в зверином стиле. Специалисты предположили, что данные предметы использовались для жертвоприношений. Относятся они к скифской или раннесарматской культуре. Теперь предметы передадут на содержание в музей Ростова-на-Дону.

Ранее археологи обнаружили средневековую чернильную ручку во время раскопок в Каэрконнеле — средневековом кольцевом форте из сухого камня в Беррене (Ирландия). По мнению специалистов, находка принадлежит к XI веку.