Самое старое чернильное перо нашли во время раскопок в Ирландии

Археологи обнаружили средневековую чернильную ручку во время раскопок в Каэрконнеле — средневековом кольцевом форте из сухого камня в Беррене (Ирландия). Об этом сообщило издание Planet Today.

Стержень ручки сделан из полой птичьей кости, наконечник — из бронзы. Ученые отметили, что в XI веке, когда была сделана ручка, грамотность еще была редкостью. Предположительно, найденное перо мог использовать светский писец для записи семейного происхождения или торговых обменов. Это самое старое чернильное перо, которое археологам удалось найти на данный момент, поэтому открытие назвали сенсационным.

Крупный кольцевой форт Каэрконнел в Беррене был построен для высокопоставленной семьи. Во время раскопок там найдено много представляющих интерес предметов. В их числе музыкальные инструменты, игровые элементы, монеты, предметы обихода и личного убранства, а также другие артефакты, написало ИА Nation News.