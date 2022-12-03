Наука 03 декабря 2022, 07:31 Разработку теплиц для выращивания растений на дому начали в России Платформа НТИ: российские студенты разрабатывают теплицу для выращивания растений на дому piqsels

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Российские студенты разрабатывают биотехническую систему, которая позволит выращивать свежие овощи и зелень в домашних условиях круглый год. Это особенно актуально для жителей северных регионов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

«Мы создаем полностью автоматизированную теплицу для квартиры, которая призвана облегчить процесс выращивания агрокультур и минимизировать использование ручного труда», — рассказала лидер проекта, студентка третьего курса Виолетта Лычагина.

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Как она объяснила, «конструкция включает в себя микроконтроллеры и датчики для контроля за микроклиматом и реализации автоматического режима работы».

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Команда уже разработала макет теплицы, и в ближайшее время представит прототип продукта.

Пока что выходит, что стоимость такой теплицы составит 40 тысяч рублей, но студенты планируют снизить цену за счет отечественных комплектующих. Продажа может начаться уже в 2024 году.

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