Ученые из Базельского университета доказали, что общение с собаками улучшает работу мозга | 360°

Наука 06 октября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

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Viber Ученые из Базельского университета доказали, что общение с собаками улучшает работу мозга

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Исследователи из Базельского университета в Швейцарии доказали, что общение с собаками улучшает работу префронтальной коры мозга человека. Об этом написал «Ридус».

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В исследовании участвовали 19 мужчин и женщин — добровольцев. Ученые использовали технологию инфракрасной нейровизуализации, чтобы наблюдать за работой мозга участников. Исследование показало, что префронтальная кора мозга людей активизировалась во время общения с собаками. При этом активность мозга продолжалась даже после того, как собаку уводили, что говорит о том, что общение с этими животными положительно влияет на работу мозга в долгосрочной перспективе.

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