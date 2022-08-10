Раскрыта тайна образования материков

Удары гигантских метеоритов сформировали на Земле континенты, выяснили ученые из австралийского Университета Кертин. Результаты исследований опубликовали в британском научном журнале Nature.

По данным издания, ученые и прежде выдвигали подобную версию происхождения континентов, но никто ранее не сумел доказать ее. Группа австралийских ученых предположила, что смогла найти убедительные доказательства.

«Изучая крошечные кристаллы минерала циркона в породах кратона Пилбара в Западной Австралии, который представляет собой наиболее хорошо сохранившийся остаток древней коры на Земле, мы нашли доказательства ударов гигантских метеоритов», — сообщил один из авторов исследования доктор Тим Джонсон из Университета Кертина.

По словам Джонсона, при изучении пород специалисты зафиксировали «нисходящий» процесс — это свидетельствует о том, что по поверхности Земли что-то ударило, вследствие чего после и образовались материки.

Изучают на Земле не только свою планету, но и далекий космос. Орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» смогла запечатлела объект «Эарендиль», или WHL0137-LS, — ученые считают его самой удаленной от Земли звездой.