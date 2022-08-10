Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял «звезду на краю Вселенной»

Орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» запечатлела объект «Эарендиль» или WHL0137-LS. Ученые считают ее самой удаленной от Земли звездой. Об этом написала The Daily Mail.

Звезда существовала, когда возраст Вселенной составлял около 900 миллионов лет. Свет от «Эарендиль» шел до нашей планеты почти 13 миллиардов лет. Приборы NIRCam и NIRSpec, работающие в ближнем инфракрасном диапазоне, помогли «Джеймсу Уэббу» собрать данные об объекте.

После их анализа астрономы сделают выводы, были ли справедливы их предварительные выводы о звезде. «Эарендиль» впервые заметил телескоп «Хаббл» еще весной текущего года. Но ее статус космического объекта могло подтвердить только мощное астрономическое устройство.

Накануне Британская национальная физическая лаборатория назвала 29 июня самым коротким днем в истории Земли. Оказалось, что этот день продлился не 24 часа, а на 1,59 миллисекунды меньше.