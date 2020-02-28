РАН пожалуется в ООН на Илона Маска

Развертывание спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX Илона Маска помешает работе астрономов. До 40% снимков будут испорчены следами спутников, которые отражают свет Солнца.

Как заявил газете «Известия» астрофизик и научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук (РАН) Николай Самусь, РАН намерена пожаловаться на Маска в ООН.

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», — сказал Самусь.

Ученый добавил, что мнению российских коллег разделяют астрофизики из Европейского астрономического общества.

Спутниковая сеть Starlink по задумке Илона Маска должна обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Для этого необходимо запустить в космос около 12 тысяч спутников. В конце января на орбиту было выведено 60 спутников, сейчас их количество достигло 240 единиц.