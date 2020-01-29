Ракета SpaceX с интернет-спутниками стартовала на орбиту

С американского космодрома NASA на мысе Канаверал (Флорида) совершен удачный старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Она выведет на орбиту 60 мини-спутников, которые предназначены для создания сети интернет-покрытия Starlink.

Онлайн-трансляцию старта ракеты прошла в Twitter. После того, как мини-спутники будут выведены на орбиту высотой 290 км, их численность в космосе достигнет 240 аппаратов. Инженеры компании для проверки их готовности к работе позже выведут спутники с ионными двигателями на орбиту высотой 550 км.

Несколькими днями ранее во Флориде состоялись испытания системы эвакуации экипажа новейшего корабля Crew Dragon. Для создания максимально приближенных к реальности условий была взорвана ракета Falcon 9.