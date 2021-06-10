РАН напомнила National Geographiс про давнишнее «признание» Пятого океана

Статья журнала National Geographic о существовании пятого океана — не открытие. Это было сделано уже давно, поэтому ничего нового авторы материала сейчас не представили. Так на сообщение отреагировали в Институте географии РАН, написала «Газета.ru».

«Этот вопрос давно изучен, про Пятый океан подробно написано не только в „Википедии“, но и в Большой российской энциклопедии. На этот вопрос есть разные точки зрения, и они [журнал] никакого открытия не сделали», — заявил старший научный сотрудник Александр Хропов.

Традиционно считается, что к берегам Антарктиды выходят три океана. Тем не менее даже в школьных атласах упоминается Южный океан. По словам Хропова, это одна из распространенных точек зрения, при этом указом высших должностных лиц «такие вещи не определяются».

Ранее National Geographic Южного написал про Южный океан, который признал пятым океаном мира. Он включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша. Теперь издание будет отмечать объект на своих на картах и в инфографиках.

Южный океан давно признан учеными, но на международном уровне необходимого соглашения не заключено. Он отличается от остальных тем, что определяется не континентами, а антарктическим циркумполярным течением.