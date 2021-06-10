National Geographic признал наличие пятого океана на Земле

Журнал National Geographic признал Южный пятым океаном на Земле. Издание будет его отмечать на своих на картах и инфографиках.

Споры о существовании пятого океана на планете ведутся среди ученых уже несколько десятилетий. Многие ученые считают, что к нему относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша. Об этом сообщили в National Geographic.

«Южный океан давно признан учеными, но поскольку на международном уровне соответствующего соглашения не было, мы не признавали его официально», — сообщил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Отличие Южного океана от остальных в том, что он определяется не континентами, а антарктическим циркумполярным течением.

Международная гидрографическая организация (МГО) еще в 1937 году признала Южный океан, но под давлением научного сообщества отменила решение через 16 лет. К 2021 году ученые поменяли свое решение, большинство признали наличие пятого океана на Земле, в феврале 2021 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным регионом. Сейчас специалисты изучают, как изменение климата влияет на Южный океан и Антарктиду.