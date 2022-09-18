Ракету с кораблем «Циолковский», на котором космонавты РФ и США полетят на МКС, установили на Байконуре | 360°

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Ракету с кораблем «Циолковский», на котором космонавты РФ и США полетят на МКС, установили на Байконуре

Роскосмос: ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Циолковский» установили на Байконуре

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Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Циолковский», на котором российские и американские космонавты отправятся на МКС, установили на стартовый стол площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Роскосмос

Из монтажно-испытательного корпуса ракету начали вывозить в 07:30 по местному времени. Стартовую систему уже установили и свели колонны обслуживания.

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Старт ракеты и космического корабля намечен на 21 сентября. На Международную космическую станцию полетят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио. Полет рассчитан на 188 суток, он станет первым перекрестным за полтора года.

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В Роскосмосе отметили, что на вывозе ракеты-носителя на Байконуре присутствовала делегация NASA.

Раннее сообщалось, что санкции США против структур Роскосмоса сочли в NASA не мешающими работе по МКС.

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