Санкции США против структур «Роскосмоса» сочли в NASA не мешающими работе по МКС | 360°

Мир 17 сентября 2022, 02:07 Поделиться Telegram

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Viber Санкции США против структур «Роскосмоса» сочли в NASA не мешающими работе по МКС NASA: санкции США против структур «Роскосмоса» не препятствуют работе с Россией по МКС Pxhere.com

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Санкции и меры экспортного контроля, введенные США в отношении структур «Роскосмоса», не препятствуют сотрудничеству с Россией по работе Международной космической станции (МКС). Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель космического агентства Джошуа Финч.

«Санкции и меры экспортного контроля США по-прежнему допускают гражданское сотрудничество между США и Россией по космической станции», — сказал представитель NASA.

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Финч отметил, что профессиональные отношения продолжаются, «во имя обеспечения безопасности и выполнения миссии всех, кто находится на борту МКС».

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США ввели новый пакет антироссийских санкций. В черный список включили 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после этого сравнил поведение Белого дома с «ковбоем с плохим зрением», который «скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей», напомнило ИА Nation News. Российский посол отметил, что Штаты отказываются признавать, что односторонние шаги не могут достичь заявленных ими целей, а лишь противоречат интересам Вашингтона.

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