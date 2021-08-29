Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовал во Флориде

Во Флориде в воскресенье стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. Он доставит на МКС 2,2 тонны груза. Прямую трансляцию проводит NASA.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал 10:15 по московскому времени. Она доставит не только материалы для научных экспериментов и новое оборудование, но и свежие фрукты и овощи для экипажа станции. Это четвертый полет для первой ступени ракеты Falcon 9. Она уже использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon и запуска коммерческого спутника.

По предварительным данным, Dragon будет оставаться на МКС около месяца. После чего вернется на Землю с результатами научной работы на орбите.

Специалисты SpaceX ранее завершили сборку самой большой в мире многоразовой двухступенчатой ракеты-носителя Starship. Вместе со стартовой площадкой ее высота составила 145 метров.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что молодые ученые из Самарского университета готовы бросить вызов американской команде SpaceX.