SpaceX отменила запуск корабля Dragon из-за погоды

Запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа МКС отменили в США из-за погодных условий. Об этом сообщили на странице SрaceX в Twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Drаgоn должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в субботу, в 10:37 по московскому времени. Пуск ракеты перенесли на воскресенье.

Грузовой корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, оборудование для выявления проблем со зрением, а также различные материалы, призванные защитить от воздействия радиации.

Это уже 23-я коммерческая миссия SpaceX по пополнению запасов на МКС. Предыдущий запуск корабля Dragon состоялся 3 июня.

Специалисты SpaceX ранее завершили сборку самой большой в мире многоразовой двухступенчатой ракеты-носителя Starship. Вместе со стартовой площадкой ее высота составила 145 метров. Глава SpaceX Илон Маск сообщал, что ракета готова совершить полет в космос в ближайшие недели.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал о молодых ученых из Самарского университета, готовых бросить вызов команде SpaceX.