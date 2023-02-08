Наука 08 февраля 2023, 07:17 Правительство расширило программу по обеспечению доступным жильем молодых ученых Правительство РФ: расширили возможность получения жилищного сертификата молодым ученым freepik

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По поручению президента РФ Владимира Путина Правительство расширило программу поддержки молодых ученых. Речь идет об обеспечении специалистов доступным и комфортным жильем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Теперь не только специалисты подведомственных Министерству образования и науки получат жилищные сертификаты, но и исследователи, и сотрудники всех педагогических, медицинских, культурных и других вузов и НИИ.

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«Такое решение даст возможность молодым ученым скорее решить жилищные вопросы, сконцентрироваться на прорывных проектах и внести существенный вклад в развитие отечественной науки», — сообщили в Правительстве.

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При этом есть ряд условий: возраст нуждающегося в улучшении жилищных условий не должен превышать 35 лет (для кандидатов наук) или 40 лет (для докторов наук); научная деятельность специалиста не должна быть менее пяти лет; научная (образовательная) организация должна признать молодого специалиста нуждающимся в получении социальные выплаты на приобретение жилья.

Ранее президент России Владимир Путин поручил запустить премию ученым за разработки в области искусственного интеллекта.