Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время посадки в Техасе

Во время посадки прототипа корабля Starship SN11 компании SpaceX в Техасе что-то пошло не по плану. Он взорвался в воздухе. Об этом сообщил Илон Маск в Twitter.

«Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня», — написал глава SpaceX.

В Сети шла видеотрансляция испытаний. На кадрах видно много дыма, потом раздается громкий взрыв и с неба посыпались осколки корабля.

До этого Маск уже несколько раз испытывал прототипы Starship и каждый раз они взрывались при посадке. Конструкторы считают тестовые запуски успешными, так как перед ними стояла задача проверить управляемость, развороты, снижение и работу систем в целом.

Сейчас SpaceX работает над созданием транспортной системы, которая состоит из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Она позволит доставлять спутники, людей и грузы на околоземную орбиту, на Луну и на Марс.

На прошлой неделе из-за сбоя в работе программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon, который создали под руководством Илона Маска, на МКС сработала ложная тревога о разгерметизации и пожаре.