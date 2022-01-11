Потенциально опасный для человека коронавирус обнаружили у кошек в США

Появились новые подробности, которые касаются пандемии коронавируса и антител к SARS-CoV-2. Выяснилось, что в крови кошек из разных регионов Соединенных штатов были обнаружены антитела к возбудителю COVID-19.

Примечательно, что все эти пробы брали еще до того момента, как в мире была объявлена пандемия коронавируса. Ученые считают, что это не простое совпадение: они предположили, что существует похожий на SARS-CoV-2 вирус, который может активно циркулировать среди котов.

Ученые не исключили, что домашние питомцы могут быть практически идеальным резервуаром и распространителем вируса, который точно пока не известен. Не исключен и тот вариант, что от животных инфекция может передаваться человеку, сообщают «Известия».

На текущий момент российские специалисты не выявили антител к коронавирусу у кошек на территории страны. Хотя сами исследования восприимчивости животных в России стартовали еще в мае 2020 года, буквально через несколько месяцев после объявления в мире пандемии.

Специалисты добавили, что сам факт находки антител у кошек не говорит о том, что может быть новая угроза пандемии на планете. Тем более, что вирус вряд ли сможет преодолевать межвидовой барьер — это слишком редкое явление.