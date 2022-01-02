Прилетит после Дня космонавтики: землян предупредили о действительно опасном астероиде

Весной 2029 года близко к Земле подлетит опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом порядка 30 тонн. Он приблизится к планете на расстояние, соответствующее размещению геостационарных спутников. Об этом рассказали РИА «Новости» во ВНИИ ГОЧС.

Предполагается, что астероид подлетит к Земле на следующий день после празднования Дня космонавтики — 13 апреля.

По мнению специалистов, если произойдет столкновение астероида с планетой, мощность освободившейся энергии состави 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при испытаниях самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения составит 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра — не менее 790 метров в секунду.

Падением крупного астероида ряд ученых объясняет массовое исчезновение живых организмов около 250 миллионов лет назад. Еще один метеорит, согласно одной из теорий, привел к гибели динозавров.

Ранее ученые установили, что астероид Рюгу зародился на окраинах ранней Солнечной системы. К такому выводу удалось прийти после анализа космической породы.