Ученые установили, что астероид Рюгу появился на окраинах ранней Солнечной системы

Ученые установили, что астероид Рюгу зародился на окраинах ранней Солнечной системы. К такому выводу удалось прийти после анализа космической породы. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на журнал Nature.

Материал астероида доставили на Землю с помощью японского космического аппарата «Хаябуса 2». Учены провели исследование 5,4 грамма космической породы и установили, что в ней содержатся минералы и другие компоненты, которые обнаруживают на падающих на землю метеоритах.

Специалисты пришли к выводу, что астероид состоит из одной из самых древних пород, которая существует в Солнечной системе. Это свидетельствует о том, что он зародился на окраине Солнечной системы.