Наука 19 марта 2023, 04:00 Президентские стипендии аспирантам повысят до 50 тысяч рублей Минобрнауки работает над повышением стипендий президента аспирантам до 50 тысяч рублей РИА «Новости»

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Минобрнауки в рамках перехода к новой модели аспирантуры повысит президентскую стипендию до 50 тысяч рублей в месяц. На сегодня размер такой стипендии составляет 4,5 тысячи рублей в месяц, сообщил ТАСС.

«В настоящее время Минобрнауки России в связи с переходом к новой модели аспирантуры работает над повышением размера стипендий президента РФ для аспирантов (адъюнктов) до 50 000 рублей в месяц», — приводит агентство сообщение ведомства.

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Аспиранты, которые обучаются по приоритетным направлениям — в интересах обороны и безопасности государства, а также в сфере обеспечения законности и правопорядка — могут на сегодня рассчитывать на президентскую стипендию 14 тысяч рублей в месяц.

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Ведомство подготовило проект постановления, согласно которому будут учреждены 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники. Они будут носить имя советского и российского физика Камиля Валиева, их размер будет 50 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно.

В конце прошлого года были утверждены 20 стипендий имени конструктора Сергея Королева для студентов и аспирантов в размере 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в прошлом году был принят закон, по которому дети погибших и раненных в ходе СВО военных могут поступить в вузы без вступительных экзаменов. Льготами также пользуются герои России и те, кто награжден орденом Мужества.