Наука 09 сентября 2023, 05:10 Потенциально опасный астероид приближается к Земле НАСА: к Земле приближается пропавший на 34 года астероид диаметром до 1,2 км Freepik

Читать 360tv в

Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) вновь направляется в сторону Земли. Информация об этом появилась на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

В материале сказано, что небесное тело имеет диаметр в 1,2 километра. Последний раз о нем говорили 34 года назад, а потом оно исчезло. Специалисты снова заметили астероид 13 февраля 2023 года, он должен максимально приблизиться к планете 3 октября в 20:39 (23:39 по московскому времени).

Реклама

Расстояние между космическим объектом и Землей составит 0,042 астрономической единицы, это почти 6,3 миллиона километров. Потенциально опасными небесными телами называют те объекты, которые пересекают земную орбиту на расстоянии менее 7,5 миллионов километров.

Астероид отнесли к Земля-кроссерам. Это небесные тела, которые пересекают орбиту Земли. Однако факт приближения космического объекта не указывает на его столкновение с планетой.

Ранее астроном Николай Железнов заявил, что приближающиеся к Земле астероиды, размером с дом, не представляют опасности.