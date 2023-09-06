06 сентября 2023, 17:32
Астроном Железнов рассказал, что приближающиеся к Земле астероиды не представляют опасности
К Земле приближается большой астероид, размером с дом, но поводов для беспокойства нет. Об этом ИА НСН рассказал астроном Николай Железнов.
Он объяснил, что небесное тело пройдет в пяти миллионах километров от Земли сегодня, 6 сентября. Еще несколько астероидов, размером с автобус и самолет пролетят недалеко от нашей планеты в пятницу и воскресенья. Путь одного из них будет пролегать в 1,52 миллиона километров от Земли.
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«Это абсолютно безопасные объекты, расстояние там миллионы километров», — объяснил Николай Железнов.
Он напомнил, что расстояние до Лунны при этом в десятки раз меньше — всего 380 тысяч километров.
Космос
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