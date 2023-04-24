Наука 24 апреля 2023, 08:34 Полутеневое затмение Луны произойдет 5 мая Московский планетарий: Луна пройдет через полутень Земли 5 мая РИА «Новости»

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Полутеневое затмение Луны произойдет 5 мая. Его смогут наблюдать жители регионов России, кроме Таймыра и Чукотки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«В пятницу, 5 мая 2023 года, с 18:14 до 22:31 Луна пройдет через полутень Земли. Произойдет полутеневое лунное затмение», — отметили в планетарии.

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Затмение продлится 4 часа 17 минут. Луну полностью закроет полутень Земли в 20:23. Если погода будет ясной, жители России смогут наблюдать это явление.

Потемневший диск Луны будет хорошо виден из Антарктиды, Азии, Южной и Восточной Европы, Австралии, Африки.

В Москве наблюдение затмения могут затруднить дома и деревья, так как спутник Земли будет находится низко над горизонтом.

Середину весны сочли «коридором» затмений, так как редкое солнечное затмение прошло совсем недавно — 20 апреля.