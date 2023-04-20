Мир 20 апреля 2023, 10:25 Редкое солнечное затмение прошло 20 апреля Starwalk: гибридное солнечное затмение произошло 20 апреля Unsplash

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В некоторых регионах земного шара солнце скрывалось полностью, а в других — было кольцеобразным. Такое солнечное затмение называют гибридным, и случается оно примерно раз в десятилетие, сообщал портал Starwalk.space.

«Гибридное затмение происходит, когда видимый размер Луны точно совпадает с размером Солнца для наблюдателя с Земли», — пояснили специалисты.

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Во время этого астрономического явления в местах, где Луна находится близко к горизонту, ее размер, видимый человеческим глазом, немного меньше, чем у Солнца. Там и происходит кольцеобразное затмение.

Максимальная фаза затмения 20 апреля наступила в 07:17 по московскому времени. Полную фазу было видно на востоке Восточного Тимора, в некоторых частях Западного Папуа и на полуострове Эксмут в Западной Австралии. Жителям России понаблюдать за этим удивительным явлением не удалось. Следующее гибридное затмение, по предварительным расчетам, произойдет через восемь лет.

Однако апрельское солнечное затмение открыло первый в 2023 году коридор затмений, который продлится до 5 мая. Некоторые астрологи уверяют, что в этот временной промежуток необходимо быть предельно осторожными, лучше избегать принятия важных решений, писали «Известия». Астрологические события напрямую влияют на людей и вызывают у них некоторые реакции и эмоции, сообщало издание.

Лунное затмение завершится 5 мая, оно и закроет коридор. Начало — в 20:34. Примечательно, что это затмение называется полутеневым — Луна не будет полностью скрыта от наблюдателей, а отражаемый ею свет лишь слегка померкнет, передавало издание Аlmanac.com.