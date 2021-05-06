Получено научное подтверждение феномена «посмертной медитации»

Два года российские ученые изучали в тибетских монастырях монахов, выполнявших медитацию. С помощью современных приборов исследователям удалось собрать психофизические данные 104 отшельников из семи разных монастырей. Ученые также получили доступ к телам монахов, находящихся в состоянии посмертной медитации — тукдам.

Об этом на онлайн-встрече с Далай-ламой XIV рассказал основатель Института мозга человека РАН и руководитель «Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях» академик Святослав Медведев.

Работы проводились в открытых на юге Индии двух научных центрах исследований медитации и измененных состояний сознания.

Он сообщил, что исследователи завершили регулярное наблюдение за монахом монастыря Гьюто. Он находился в состоянии тукдам в течение 37 дней. Медведев уточнил, что в работе участвовал приглашенный судмедэксперт, руководитель регионального бюро криминальной экспертизы. Он хорошо разбирается в состоянии тел на различных сроках смерти.

«Благодаря этому на научной основе было показано, что состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти. То есть, мы получили первые научные подтверждения состояния тукдам», — цитирует академика РИА «Новости».

Медведев также рассказал о планах по открытию третьей лаборатории на севере Индии.

Ранее выдвигалась версия, что тонус организма в состоянии посмертной медитации поддерживается не полностью умершим мозгом. Но зафиксировать ее не получалось.

Директор фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина объяснила, что несмотря на наступление смерти, остановку сердцебиения и кровообращения, тело монаха не разлагалось несколько недель до окончательного «выхода тонкого сознания из тела».

«Хотя факт клинической смерти уже зафиксирован медиками, не работают сердце и мозг, буддисты считают, что пока наитончайшее сознание пребывает в теле человека, он еще не умер. Находясь в теле, сознание пребывает в глубокой медитации», — рассказала Жиронкина.

Она сообщила агентству, что тукдам очень интересует ученых. Они хотят знать, по каким причинам тело удерживается от разложения. Раскрытие этой тайны может косвенным образом доказать, сознание существует не как функция мозга, а как отдельный фактор, без которого жизнь невозможна.

Эксперты считают, что счастливые люди живут на 18% дольше тех, кто несчастен. Ощущение радости могут принести творческая работа, медитация и общение с животным.