Эксперты назвали привычки, отказ от которых продлит жизнь на 10 лет
Специалисты назвали четыре самые вредные привычки, отказ от которых поможет продлить жизнь примерно на 10 лет, написал сайт ToDay News Ufa со ссылкой на исследование, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке США.
По словам экспертов, необходимо бросить курить и избегать частого употребления алкогольных напитков. Также важно избавиться от безделья. Для этого можно найти хобби, приносящее радость. Помимо прочего, нужно есть правильную пищу.
Ученые изучили эффект от средиземноморской диеты и других меню, включающих полезные продукты, такие как фрукты, овощи, бобовые и зелень. Выяснилось, что выбор здорового рациона снижает риск преждевременной смерти, появления рака, сердечных заболеваний, депрессии и ухудшения работы мозга.
Также, по мнению специалистов, у более счастливых людей вероятность ранней смерти ниже на 3,7%. Они могут жить на 18% дольше тех, кто несчастен. Ощущение радости приносит человеку творческая работа, волонтерство, времяпрепровождение с животными и медитация.