Первый ПЦР-тест для диагностики малярии создан в России

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первый в России тест на малярию. ПЦр уже зарегистрирован, сообщило ведомство на своем сайте.

«ФБУН „Центральный НИИ эпидемиологии“ Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в РФ ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования», — сказано в сообщении.

Также тест может выявить заболевание на стадии инкубационного или начального периодов. Новый метод дал возможность избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа, если, например, был проведен «анализ препаратов крови плохого качества, или его сделал специалист с недостаточной квалификацией».

Пандемия коронавирусной инфекции заставила человечество забыть о многих других страшных заболеваниях, от которых умирает намного больше людей, заявила ранее телеведущая и врач Елена Малышева. Она напомнила, что по общему количеству смертельных случаев коронавирусная инфекция занимает только 17-е место. А лидерами этого страшного рейтинга являются туберкулез, гепатит B, пневмония, СПИД и малярия.