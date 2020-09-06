Малышева напомнила о заболеваниях страшнее COVID-19

Она напомнила, что по общему количеству смертельных случаев коронавирусная инфекция занимает только 17-е место. А лидерами этого страшного рейтинга являются туберкулез, гепатит B, пневмония, СПИД и малярия.

До конца справиться с этими заболеваниями человечеству не удалось, несмотря на наличие вакцин и лекарств.

«Коронавирус не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — заключила Малышева.

Телеведущая уже делала странные заявления о коронавирусе. Так, она назвала возбудителя «одним из самых прекрасных», объяснив это тем, что им практически не заражаются дети.

Критикам она предложила вспомнить о кори с очень высокой детской смертностью. При этом она подчеркнула, что не желает пожилым людям смерти, и пожелала всем беречь себя, чтобы не заразиться.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в России продолжает расти. По данным оперативного штаба на воскресенье, 6 сентября, всего в стране заразились 1 025 505 жителей. За последние сутки количество новых случаев составило 5195. Общее количество летальных исходов составило 17 820. Врачи смогли вылечить 840 949 пациентов.

Все работающие в «красных зонах», где размещают зараженных коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты. Как сообщил сайт ToDay News Ufa, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На выплаты правительство выделило дополнительные пять миллиардов рублей. Каждый, кто работает с пациентами с коронавирусной инфекцией, за тяжелые условия труда получит выплату, составляющую от 20 до 100% месячного дохода.